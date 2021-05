UPRA realiza 1.º Congresso Internacional virado aos desafios da saúde pública

A Universidade Privada de Angola (UPRA) e o Centro Policlínico Universitário, em parceria com a Universidade ABC do Brasil, a Federação Médica Mundial e a Universidade Nova de Lisboa, fizeram, ontem, a apresentação e lançamento do 1.º Congresso Internacional, sob o lema “Desafios da Saúde Pública”.

O evento tem como objectivo a promoção da troca de conhecimentos entre os quadros de saúde nacionais e internacionais nos domínios técnico-profissionais, bem como a partilha de experiência técnica com outras instituições do ensino superior do país.

Segundo o decano da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Políticas da UPRA, Celso Malavoloneke, que fez a apresentação, no geral a promoção e troca de conhecimentos nos domínios ora referidos abrangem a pesquisa, publicação e comunicação científicas, com vista a garantir o desenvolvimento de competências técnicas.

Tencionam ainda realizar o debate alargado sobre os problemas sanitários nacionais e internacionais e perspectivas para a sua resolução, bem como identificar modelos avançados para a formação em saúde pública e as boas práticas e inovação para o sucesso na formação em saúde.

No programa constam temas como o desafio da saúde pública, saúde materno-infantil, o papel da saúde reprodutiva na saúde pública, parcerias público-privadas, educação médica na perspectiva da associação médica mundial da saúde, saturação dos bancos de urgência, doenças crónicas não transmissíveis e intervenções de saúde pública.

Congresso em formato virtual

O evento, que será de carácter virtual, acontece nos dias 8 e 9 de Julho, no Centro de Convenções de Talatona. Segundo o reitor da UPRA, Pinto de Sousa, olha-se para o quadro epidemiológico do país e foi com base nisso que construíram uma matriz de ênfase nos temas que serão abordados.

Entretanto, disse ser a Covid-19 um tema incontornável, mas não ficarão só pela pandemia, irão também abordar aquilo que preocupa a todos, nomeadamente as doenças transmissíveis e as doenças crónicas não transmissíveis além de outros temas.

“Nós estamos a procurar caminhos e soluções, e o congresso vai apontar alguns caminhos e incentivar também a investigação científica”, disse.

Igualmente, irão abordar a cirurgia cardiotorácica, doenças infecciosas, importância da área hospitalar, trauma, diagnóstico laboratorial, saúde materna e das crianças, as perspectivas da saúde pública com a Covid-19, cuidados primários de saúde na perspectiva da municipalização dos serviços de saúde.