Melhoria das relações com Angola duplica o saldo da balança comercial entre Portugal e os PALOP

A reviravolta nas relações comerciais entre Portugal e Angola está a reflectir-se de forma positiva no saldo da balança comercial entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que no primeiro trimestre de 2021, subiu 141%, somando 323,6 milhões de euros.

Em 2020, no período homólogo, o saldo da balança comercial tinha sido também positivo para Portugal em 131,7 milhões de euros, mas negativo no que refere às relações comerciais entre Portugal e Angola, de acordo com os dados do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE) português.

Recorde-se que no primeiro trimestre do ano passado, Portugal tinha exportado para Angola bens no valor de 224 milhões de euros, mas em contrapartida comprou o equivalente a 242 milhões de euros, o que dá um saldo negativo de cerca de 20 milhões de euros.

Segundo a Lusa, no primeiro trimestre deste ano, o cenário alterou-se, Portugal comprou a Angola 6,7 milhões de euros e exportou mercadorias no valor de 197 milhões de euros. O saldo da balança comercial passou de -18,1 milhões para 190 milhões de euros.

Para Portugal, com todos os outros países dos PALOP, o saldo continuou a ser positivo de Janeiro a Março de 2021, comparativamente com o primeiro trimestre de 2020, sendo que com Moçambique e São Tomé e Príncipe o saldo entre as compras e as vendas de Portugal foi menor.