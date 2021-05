Gabão pode aderir brevemente à Commonwealth

O Gabão, país africano de língua francesa, deve aderir brevemente à Commonwealth, organização anglófona da qual também faz parte Moçambique.

Ali Bongo, o presidente gabonês, avistou-se nesta terça-feira em Londres com Patricia Scotland, a secretária-geral da Commonwealth, organização reunindo 54 países, a maioria de língua inglesa.

Uma delegação dessa organização também se tinha deslocado recentemente à capital do Gabão para avaliar se a candidatura do país da África central cumpria os requisitos em termos de direitos humanos e democracia.

Não se conhecem por enquanto as conclusões dessa missão, mas a adesão poderia vir a ocorrer nas próximas semanas, uma “viragem histórica” nas palavras de Ali Bongo.

Há mais de uma década que o Gabão encetou contactos com a Commonwealth neste sentido, o inglês deve ser introduzido como segunda língua.

Trata-se de uma forma de permitir aos jovens uma melhor inserção no mundo profissional através do domínio do inglês, sem supostamente beliscar-se a importância do francês.