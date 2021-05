Futebol feminino: Angola falha disputa de apuramento ao CAN

A Selecção Nacional sénior de futebol feminino abdicou da participação na eliminatória à fase final da 4ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), a disputar-se de 2 a 23 de Julho de 2022, em Marrocos.

O pouco tempo para a preparação das atletas e do processo administrativo do grupo de trabalho está na base da ausência do combinado angolano no apuramento.

O facto foi revelado ontem ao Jornal de Angola por um dos membros do Departamento Técnico das Selecções Nacionais.

“Angola não vai competir na eliminatória do CAN, porque estamos a menos de um mês para os jogos da preliminar. Estamos muito em cima do ´joelho´”, disse a fonte, contactada pelo Jornal de Angola.

De acordo com o sorteio realizado na última segunda-feira, na sede da Confederação Africana de Futebol (CAF), no Cairo, Angola joga com o Botswana no dia 7 de Junho, em Luanda, para a primeira “mão”, e a segunda para o dia 15 do mesmo mês, no reduto da selecção adversária.

Com a desistência da Selecção Nacional, Angola pode ser sancionada pela CAF, com o pagamento de uma multa e também uma suspensão das provas femininas do escalão, mas tudo está dependente de uma justificação da FAF, esclareceu a fonte.

Com a saída das Welwitschias Mirabilis da corrida ao CAN, o Botswana joga na segunda eliminatória com o vencedor do desafio entre o Zimbabwe e o Eswatini.

No ano passado, o organismo reitor do futebol africano cancelou as competições femininas, para mitigar a propagação da pandemia da Covid-19, de acordo com um comunicado da CAF.

Angola já participou em duas edições do CAN, sendo a primeira em 1995, sem sede fixa, onde se classificou na terceira posição. A prova foi conquistada pela selecção da Nigéria.

A segunda presença das angolanas na fase final da competição aconteceu em 2002, na Nigéria.

A fonte garantiu ao “JA” que Angola vai competir apenas com as Welwitschias na Taça Cosafa, marcada para o mês de Setembro, na África do Sul.