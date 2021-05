Força Suprema realiza espectáculo no Coliseu dos Recreios

O rap angolano continua a viver uma época de ouro.

Depois de ter anunciado o cancelamento do espectáculo agendado para o dia 29 de Novembro de 2020, em Lisboa, Portugal, como consequência das restrições estabelecidas pelas autoridades competentes relativamente à contenção do novo Coronavírus, o espectáculo da banda de rap angolana Força Suprema foi remarcado para o próximo dia 11 de Novembro do ano em curso.

No dia da Independência de Angola, os rappers actuam no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para uma noite que promete ser verdadeiramente épica.

NGA, Masta, Don G. e Prodígio, sobem ao palco do Coliseu para, juntamente com a comunidade de fãs que os idolatra, ecoarem muitas das suas músicas que se tornaram verdadeiros hinos, acompanhados de alguns convidados especiais.