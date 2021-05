1º de Agosto reassume liderança e FAF remarca jogo do Sagrada

O 1º de Agosto reassumiu, ontem à noite, a primeira posição da tabela classificativa do Girabola’2020/21, com 43 pontos, após vitória diante do Desportivo da Huíla, por 2-0, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, em jogo referente para a 19ª jornada, que ficou marcada pelo adiamento da partida entre Cuando Cubango FC e Sagrada Esperança.

Depois de um início dominador da equipa do Rio Seco, os forasteiros com audácia conseguiram equilibrar até ao intervalo, num jogo em que os militares da Região Sul ressentiram a ausência, no banco de suplentes, do técnico Mário Soares, a recuperar de problemas de saúde.

Os golos dos militares do Rio Seco foram apontados na etapa complementar, depois de repreensão do técnico Paulo Duarte. Melono Dala abriu o marcador e Mabululu sentenciou o marcador na ponta final do desafio.

O Petro de Luanda ascendeu ao terceiro lugar da tabela classificativa do Girabola, com 39 pontos, depois de ter ganho com imensas dificuldades, o Santa Rita de Cássia (15º com 14 pontos), por 1-0, no Estádio 22 de Junho, no Rocha Pinto.

O tento solitário dos tricolores do Eixo Viário foi apontado por Tiago Azulão na etapa complementar. A formação católica jogou a segunda parte com menos um jogador devido à expulsão do médio Lindala, por acumulação de cartões amarelos.

Com a saída do meio-campista, o sector intermédio da formação do Uíge ficou mais fragilizado, mas o Petro não conseguia, ainda assim, transformar em golos as oportunidades criadas.

O FC Bravos do Maquis deslocou-se ao Huambo, onde perdeu com o Ferrovia, por 0-2, no Estádio dos Kuricutelas, num desafio que apesar do resultado foi marcado pelo equilíbrio.

Paizinho inaugurou o marcador aos 27 segundos, aproveitando uma desatenção dos defensores do conjunto do Maquis.

Na segunda parte, Vinguma (que tem tirado o sono ao Conselho de Disciplina da FAF, devido ao problema administrativo), na sequência de uma jogada de contra-ataque rápido apontou o segundo tento do Ferrovia.

No Planalto Central, um bis de Deko deu três preciosos pontos ao Recreativo da Caála no triunfo contra o Wiliete de Benguela, por 2-0, no Estádio Mártires da Canhala, numa partida em que o autor dos tentos confirmou o ascendente de forma na prova.

O primeiro golo foi antecedido de uma jogada individual de Deko na área do adversário e o segundo aconteceu na sequência de um cruzamento de Aissom, filho do técnico Silvestre Pelé.

A Académica do Lobito suou bastante para vencer os Heróis da Baixa de Cassanje, por 2-1, no Estádio do Buraco, em Benguela. Makussa e Giresse marcaram os golos dos estudantes e Robson facturou pelos forasteiros.

Em Cabinda, o Sporting venceu com imensas dificuldades o Recreativo do Libolo, por 1-0, no Estádio Municipal do Tafe, com golo solitário de Kadima na se-gunda metade.

No derby da província de Luanda, o Progresso Sambizanga empatou a um golo frente ao Interclube, no Estádio Municipal dos Coqueiros.

Julinho abriu o marcador para os sambilas no primeiro turno, mas Mano Calesso aproveitou uma negligência dos defensores contrários para igualar.

Adiamento

O jogo entre Cuando Cubango FC e Sagrada Esperança foi remarcado pela Federação Angolana de Futebol (FAF), para o dia 26 do corrente, às 15h00, no Estádio dos Eucaliptos, na cidade do Cuito, província do Bié.

A partida não se disputou ontem à tarde, conforme estava agendada devido a problemas de transportação da formação diamantífera da cidade do Dundo para o Cuito.

O técnico do Cuando Cubango FC, Hélder Teixeira, não escondeu a alegria pelo adiamento, pois permite recuperar alguns atletas lesionados do “núcleo duro” da equipa.

“Felizmente o jogo foi adiado porque temos algumas mazelas na equipa. Por isso, dá-nos tempo de recuperar os jogadores”, disse o treinador à Rádio Cinco, canal desportivo da Radiodifusão Nacional de Angola (RNA).

Na primeira volta, o Cuando Cubango FC perdeu com o Sagrada, por 0-3, no Dundo, com golos de Lima, Jó Paciência e Mateus.