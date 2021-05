Restaurar a confiança na tecnologia: Huawei pede cooperação mais estreita entre o sector público-privado

O Simpósio de St. Gallen, um encontro anual de líderes actuais e futuros de todo o mundo, celebrou o seu 50º aniversário este ano. No evento, um total de 1.000 participantes, provenientes do campus da Universidade de St. Gallen, de um centro internacional em Singapura, de 10 embaixadas suíças ao redor do mundo e de outros lugares online, mantiveram um diálogo intergeracional de três dias.

Catherine Chen, Vice-presidente corporativa sénior e membro do BOD da Huawei, discursou na iniciativa liderada por estudantes na manhã de 7 de Maio. Outros palestrantes de referência do sector privado incluem Christophe Franz, Presidente do BOD da Roche, Ola Källenius, Presidente do Conselho de Administração da Daimler, Satya Nadella, CEO da Microsoft, e Roshni Nadar Malhotra, CEO da HCL Corporation.

De acordo com uma nota da organização enviada ao Portal de Angola, os participantes, dentre os quais também líderes políticos, como o Chanceler austríaco Sebastian Kurz, e representantes de organizações transnacionais, como a Presidente da Iniciativa Digital Suíça Doris Leuthard, reuniram-se para trocar opiniões sobre o tema do simpósio deste ano, “Trust Matters”, algo com o qual a Huawei está profundamente comprometida.

Chen acredita que tal exigirá esforços conjuntos de legisladores, reguladores e do sector privado.

“À medida que mais dispositivos apresentam conectividade, mais serviços passam a ser online e mais infraestruturas críticas dependem de trocas de dados em tempo real, os governos em todo o mundo devem, consequentemente, garantir que estejam todos protegidos pelos mais altos padrões de segurança. Apenas um conjunto comum de regras pode garantir um nível de segurança que cria confiança na tecnologia,” afirmou.



O Simpósio de St. Gallen deste ano começou em 5 de Maio.

Os participantes do evento concordaram que a confiança é fundamentalmente construída com base na abertura e transparência, e que é hora de tomar medidas concretas e viáveis para enfrentar os desafios e riscos comuns que surgiram na esteira da pandemia COVID-19.

A confiança pública nas instituições políticas e económicas, nas tecnologias emergentes e na comunicação social diminuiu recentemente, sobretudo entre as gerações mais jovens, e tal foi agravado pela pandemia COVID-19.

“Nós, como membros da geração mais jovem, estamos conectados a um número maior de pessoas através das redes sociais, mas isso não corresponde a um círculo de pessoas em quem possamos confiar,” reiterou Simon Zulliger, um membro da equipa de 35 alunos da Universidade de St. Gallen que organizou o simpósio deste ano.

Segundo a nota, a equipa apresentou a sua opinião de que encontrar maneiras de preservar e fortalecer a confiança é crucial para uma recuperação sustentável.

Chen espera que a próxima geração de líderes construa confiança e molde um mundo de conectividade generalizada.

“Exorto-os a continuar a desenvolver relacionamentos positivos entre comunidades, indivíduos e seus ambientes. Devemos construir uma forte confiança na tecnologia, proporcionada por um conjunto comum de regras, inovações e progresso. Somente então nos podemos comprometer com o uso sustentável e confiável da tecnologia,” garantiu.

