Detido cidadão guineense que tentava sair do país com 110 mil dólares

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através do seu Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, numa acção conjunta das forças de segurança do Aeroporto, Polícia Fiscal Aduaneira AGT e SGA detiveram, neste Domingo, 9, por volta das 13h40, no Aeroporto Internacional de Luanda, um cidadão de 33 anos de idade, Comerciante, de nacionalidade Guineense Conacry, residente em Luanda a cinco anos, por tentativa de exportação ilegal de USD 110.000.00 (Cento e dez mil dólares Norte-americanos) para o Dubai.

Importa referir que o cidadão em causa foi detido quando se processava o chek-in, para o embarque de passageiros do Voo DT-7530, da Companhia aérea TAAG Angola Airlines que seguiu para a cidade de Bamako/República do Mali, concretamente durante o rastreio de bagagens na contentorização, onde o sistema magnético do Raio-X da SGA detectou a existência de uma mala contendo no seu interior corpos estranhos, motivo pelo qual foi solicitada a presença do passageiro, vindo determinar os valores dissimulados entre as roupas, quarenta mil dólares norte-americanos (40.000.00 USD).

Referir que em entrevista preliminar alegou que haviam mais dois volumes com setenta mil dólares norte-americanos (70.000.00. USD) que foram imediatamente localizados e retirados do interior do porão da aeronave sendo imediatamente apreendidos, perfazendo um total de cento e dez mil dólares norte-americanos (110.000.00 USD), já depositados na conta única do tesouro nacional, à ordem do BNA.

Diante dos factos o mesmo recebeu ordem de detenção por estar Implicado no crime de Fraude Fiscal na Transportação de Valores e Exportação Ilegal de Moeda Estrangeira e será presente ao Digno Magistrado do Ministério Público junto do AIL para o primeiro interrogatório.