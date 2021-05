Covid-19: João Lourenço recebe primeira dose da vacina

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quinta-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e deverá completar a vacinação até Julho próximo.

O Titular do Poder Executivo recebeu a vacina Sputnik, no Complexo Turístico Paz Flor, no Morro Bento, distrito Urbano da Samba, que desde Março último é a base de vacinação contra a Covid-19 na capital angolana.

Nesta quinta-feira, receberam, também, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, o vice-presidente da República, Bornito de Sousa, e o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

A vacina Sputnik V, de fabrico russo, está entre as mais utilizadas no mundo, para prevenir casos de infecção contra a Covid-19. Segundo especialistas, o imunizante tem uma eficácia científica de 97 por cento, em duas dozes.

Angola recebeu, na última terça-feira, 40 mil doses da vacina Sputnik.

O plano de vacinação em curso em Angola prevê imunizar cerca de 54 por cento da população, um total de 16.823.284 indivíduos maiores de 16 anos, reduzir a mortalidade, o aumento de casos de Covid-19, bem como permitir a retoma do normal funcionamento das actividades económicas e sociais.

O Executivo prevê receber, durante o mês em curso, mais um lote de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, Pfizer e Sputnik.

Trata-se de um lote de 12 milhões de doses da vacina Sputnik, para imunizar seis milhões de pessoas, mais de quatro milhões da Johnson & Johnson e mais de um milhão da Pfizer.