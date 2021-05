Homem com 151 filhos diz que faz sexo com quatro das 16 esposas todas as noites

O pai zimbabuense com 16 esposas e 151 filhos revelou que segue uma rotina rígida de sexo quatro vezes por noite para ajudar a manter o crescimento da sua família.

Misheck Nyandoro, de 66 anos, não trabalha e afirma que o seu trabalho em tempo integral é ‘satisfazer suas esposas’, que cozinham, limpam e atendem a todos os seus desejos.

O pai de 151 não tem planos de desacelerar, no entanto. Ele se casará com sua 17ª noiva no inverno e espera ter 100 esposas e 1.000 filhos antes de morrer.

Alegou que precisa de continuar a casar-se com mulheres mais jovens, porque as noivas mais velhas não conseguem acompanhar o seu impulso sexual insaciável.

Afirma levar uma vida de luxo e diz que recebe muitos presentes e dinheiro dos seus imensos filhos.



Nyandoro, do distrito de Mbire, província central de Mashonaland, elaborou uma programação que lhe permite “satisfazer” pelo menos quatro de suas esposas por noite.

Ele disse ao canal de notícias local The Herald: ‘Eu vou para os quartos que tenho em minha programação. E, então, satisfaço uma das esposas escolhidas e sigo para a próxima sala. Este é o meu trabalho. Não tenho outro trabalho. ‘

Acrescentou: ‘Eu altero meu comportamento no quarto, de acordo com a idade de cada uma das minhas esposas. Não ajo com os mais jovens da mesma forma que faço com os mais velhos. ‘

O homem de 66 anos tornou-se polígamo em 1983 e disse que não planeia interromper o ‘projecto [reprodução]’ até morrer.

Acrescentou que todas as suas noivas estão extremamente felizes com as suas vidas e pelo menos duas estão grávidas.