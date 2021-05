Empresa Gestora de Terrenos Infraestruturados convoca ocupantes de terrenos do Futungo de Belas (Ver mapa em anexo)

De acordo com as competências adquiridas por lei, a nóvel Empresa Gestora de Terrenos Infraestruturados, EGTI, convidou em anúncio publicado no Jornal de Angola, 20 pessoas colectivas e singulares, abaixo designadas a fazerem prova documental da titularidade dos terrenos urbanos que ocupam no perímetro, a Norte do Condomínio Morro Bento, a Sul tendo como referências o Condomínio Cajueiro, a Este a Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem (Loy) e Estrada da Samba e a Oeste o Oceano Atlântico, as seguintes entidades:

1. Igreja Messiânica Mundial de Angola (IMMA)

2. Victória Edith da Costa Pinto Ferreira

3. TSE – Tecnique Speciel a L’Export, SA

4. José Pedro Costa Júnior

5. Alzira da Conceição Grilo Castelhano

6. Afonso Domingos

7. Victor Manuel Pacheco Mestre

8. António Cipriano Caldas

9. Celeste José Macano

10. Moisés Kaindangongo Augusto

11. Joana Domingos da Cunha

12. Empresa Helianthus, SA

13. Jota Joma – Comércio Geral, Limitada

14. Osvaldo Ambrósio Muhatili

15. Filipe Figueiredo

16. Alves Muqueco Tosa

17. Elizabeth Carmen de Sousa Henrique Coelho

18. Evaristo Segunda

19. Ibrahima Diallo

20. José Mateus de Adelino Peixoto

A EGCT desenvolve a diligência ao abrigo do Decreto Presidencial nº 58/15, de 5 de Março, que lhe atribui a gestão comercial dos terrenos urbanos existentes no Pólo de Desenvolvimento do Futungo de Belas e Mussulo.