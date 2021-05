Covid-19: Cabo Verde quer vacinar todos os professores até Setembro

Para garantir a segurança das aulas presenciais no próximo ano lectivo, o governo quer vacinar todos os professores até Setembro, o mês previsto para o arranque do ano lectivo 2021/2022. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz, que garantiu também que os estudantes vão passar por testes de rastreio à Covid-19.

“Estamos a trabalhar no sentido de mobilizar meios e recursos para garantir a vacinação de todos os professores do ensino básico obrigatório, do ensino secundário e, se possível também, do ensino superior para garantirmos condições de segurança aos nossos professores. Ao mesmo tempo, estaremos a trabalhar para fazer testes nas escolas para podermos saber no início do ano lectivo quais são as condições de funcionamento e qual é o estado de saúde das nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas”, afirmou o ministro da Educação, Amadeu Cruz.

O ministro explicou que “o desafio maior é garantir a recuperação das matérias não leccionadas durante este ano lectivo e no ano transato”. Nesse sentido, o ministério da Educação vai alargar o tempo de permanência dos alunos nas escolas até ao sábado.

Nos últimos dias, tem havido uma onda de apelo dos sindicatos para o encerramento imediato de todas as escolas devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

Os responsáveis pelos sectores da educação e da saúde, reunidos no início da semana para avaliar a situação e evolução da covid-19 nas escolas, concluíram que não há motivos nem argumentos para encerrar as escolas a nível nacional, a menos de dois meses do fim do ano lectivo.