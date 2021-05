Só 10 de 87 empresas do SEP entregaram contas ao IGAPE até ao fim do prazo inicial

Restrições de mobilidade dos auditores e redução de pessoal impostas pela pandemia “forçaram” o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) a prorrogar o prazo de prestação de contas das empresas do Sector Empresarial Público até 30 de Maio.

O Expansão apurou que das 87 empresas do SEP obrigadas por lei a prestar contas ao Estado, apenas 10 entregaram os relatórios e contas do exercício de 2020 até finais de Abril, cumprindo as exigências do IGAPE. Já depois de o instituto ter prorrogado o prazo, deram entrada mais 10 R&C de 2020.

Ou seja, menos de um quarto das empresas do Sector Empresarial Público prestou contas ao accionista no final do primeiro prazo definido. Por lei, as empresas têm até finais de Março para prestar contas, mas considerando o impacto da pandemia, o IGAPE por solicitação das empresas tinha definido que o prazo este ano seria final de Abril.

O facto de poucas empresas terem cumprido esta obrigação, forçou o IGAPE a analisar os factores objectivos, constatando que de facto as empresas com a pandemia trabalharam a meio gás fruto da redução de pessoal nos escritórios.

Outro factor como estando na base da segunda prorrogação é que as empresas de auditoria estrangeiras que dominam o mercado tiveram dificuldades de mobilidade de pessoal com as restrições de mobilidade impostas pelas medidas de combate à Covid.

Um especialista que pede o anonimato explica que o facto de o mercado de auditoria ser controlado pelas multinacionais estrangeiras nesta fase pesou nesta decisão e demonstra que há espaço para alargar o número de empresas de auditoria nacionais.

O Expansão contactou diversas empresas do SEP para perceber as razões do atraso da entrega dos documentos de prestação de contas ao accionista e constatou que algumas empresas não o fizeram porque até à data do fecho desta edição, quarta-feira, ainda não tinham realizado as assembleias gerais onde deverão ser decididos os próximos passos em relação ao futuro das mesmas. Outras argumentaram que estão ainda na fase de fecho de contas.