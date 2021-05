Não sou superior a ninguém, além de mim há outros príncipes do Semba», diz Eddy Tussa

Em exclusivo ao Novo Jornal, Eddy Tussa desvaloriza críticas que recebeu após ser distinguido como «Príncipe do Semba» e diz que coroação o deixou mais motivado.

Em reacção à polémica em volta da coroação que recebeu,recentemente, das “mãos” do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, de “Príncipe do Semba”, Eddy Tussa disse estar feliz e satisfeito com a distinção, que, no seu entender, “nada tem a ver com hierarquia cultural”, mas reconheceu existirem outros “príncipes do Semba”.

“A coroação deixou-me ainda mais motivado para continuar a fazer o trabalho que tenho desenvolvido há anos. Por isso, estou feliz por este grande elogio que nada tem a ver com hierarquia cultural.

Não sou superior a ninguém, porque acredito que, para além de mim, há outros príncipes do Semba”, sublinhou.

Em exclusivo ao Novo Jornal, o artista, que conquistou espaço no music hall angolano fazendo interpretações de grandes clássicos da música angolana – depois de abandonar o estilo hip-hop -, sublinhou que vai continuar a valorizar e a preservar as raízes culturais angolanas através da música.