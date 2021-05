Capital mundial dos diamantes quer comprar “pedras” directamente a Angola

Antuérpia, importante cidade belga, que concentra 86% da produção mundial de diamantes, quer comprar “pedras” a Angola, tendo revelado hoje interesse em assinar um acordo com as autoridades nacionais para comprar directamente.

No lote de interessados está Pluzcenik, uma das principais casas diamantíferas mundiais, criada há 65 anos. Foi o próprio presidente do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, Chaim Pluczenik quem o afirmou à margem de um encontro de empresários belgas com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que reuniu 20 empresários ligados à Antwerp World Diamond Centre (AWDC) que vieram explorar oportunidades de negócios e que pretendem estreitar relações com a SODIAM e Endiama.

O Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia congrega mais de 1.600 empresas do sector, com robustez suficiente para “assinar um acordo de longo prazo com o governo, com algumas companhias, tal como fizemos com a Alrosa (empresa diamantífera russa) e a DeBeers”, disse o presidente da organização, que reconheceu Angola como “um dos maiores produtores mundiais”, com quem quer ter “um fornecimento directo para a indústria belga”, afirmou.

Antuérpia pensa assinar um acordo de três a cinco anos, de acordo com a Lusa. Chaim Pluczenik assegurou que na organização “gostamos de trabalhar no longo prazo, não somos oportunistas. Gostamos de trabalhar numa base regular nos tempos bons e nos tempos maus”.

Aproveitando esta deslocação a Angola, os empresários vão visitar também as obras do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (PDDS) para o qual o governo angolano está a captar investimento privado para 26 lotes disponíveis.

Antuérpia é mundialmente famosa pela sua produção de diamantes, concentra aproximadamente 86% da produção mundial. Mais de 35.000 pessoas trabalham neste sector fazendo da cidade a “Capital Mundial dos Diamantes”.