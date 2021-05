Manchester City-Chelsea: Dragão pode receber a final da Champions

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea realiza-se, no próximo dia 29 de maio, mas ainda paira a dúvida de qual será o palco para o jogo do título.

O duelo entre citizens e blues está, neste momento, programado para o Olímpico de Ataturk, em Istambul, porém as autoridades britânicas, em conjunto com as direções de ambos os clubes, já manifestaram o seu descontentamento pelo local da final.

A Turquia foi colocada, recentemente, na lista de países que se encontram na zona vermelha do Reino Unido, pelo elevado número de casos positivos de Covid-19.

Os ingleses manifestavam o desejo de realizar a final no seu país, sendo que o Estádio de Wembley, em Londres, aparecia na ‘pole position’.

Porém, e de acordo com o New York Times, a UEFA pondera também realizar a grande final no estádio do Dragão, na cidade do Porto. Algo que a suceder, levaria Portugal a estar mais uma vez no centro da Europa, depois de já ter sido palco da final da edição anterior da Champions, entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain.

A UEFA irá revelar, de forma oficial, a sua posição, nos próximos dias.