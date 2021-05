Futebol: Mártires do Cuito assume liderança do grupo D

A formação dos Mártires da Resistência do Cuito goleou domingo último, no estádio dos Eucaliptos, o Desportivo do Chinguar, por 4-0, na terceira e última jornada da primeira volta, assumindo assim a liderança do do grupo D, do campeonato provincial de futebol do Bié, com sete pontos.

Ainda na mesma série, as equipas do Recreativo do Chinguar e do Alto Kwanza do Chitembo empataram a dois golos.

Classificação

1º Mártires do Cuito – 07 pontos

2º Desportivo do Chinguar – 06 pontos

3º Recreativo do Chinguar – 02 pontos

4º Alto Kwanza – 01 ponto

Série – A

Resultados

Flaminguinho Galáctico do Cuito X Kabuscorp do Bié, 0 – 0

Vitoria Atlético Club X Grupo Desportivo São Paulo, 0 – 0

Classificação

1º Sporting do Bié – 06 pontos

2º Kabuscorp do Bié – 04 pontos

3º Vitoria – 02 pontos

4º São Paulo – 01 ponto

Série – B

Resultados

Benfica do Andulo X Recreativo da Nharea, 1 – 1

Benfica do Cunje x Águias do Cuemba, 0 – 0

Classificação

1º Benfica do Cunje – 07 pontos

2º Desportivo de Camacupa – 04 pontos

3º Sporting de Catabola – 01 ponto

4º Águias do Cuemba – 01 ponto

Serié – C

Resultados

Recreativo do Cunhinga X Zamalec, 0 – 1

Classificação

1º Zamalek – 07 pontos

2º Recreativo da Nharea – 03 pontos

3º Recreativo do Cunhinga – 02 pontos

4º Benfica do Andulo – 02 pontos.

A quarta jornada está reservada apenas para a série A, pelo facto da mesma estar constituído por cinco equipas, enquanto as B, C e D já concluíram a primeira volta da prova.

Próximos jogos

Kabuscorp do Bié X Vitoria Altetico Club

Sporting Club Petroleo do Bié x Flaminguinho Galáctico do Cuito

Folga, por força de calendário, o Grupo Desportivo do São Paulo