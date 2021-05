Al Hilal anuncia contratação de Marega

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a contratação de Moussa Marega, avançado que estava em fim de contrato com o FC Porto. Através das redes sociais, o clube treinado pelo português José Morais anunciou a chegada do avançado maliano, de 30 anos, que assinou contrato de três anos com o Al Hilal.

Nos últimos meses, Marega rejeitou várias propostas para renovar contrato com os dragões, decidindo dar novo rumo à carreira no futebol asiático. O avançado foi contratado pelo FC Porto ao Marítimo em 2016, por 3,8 milhões de euros e, depois de uma temporada emprestado ao Vitória de Guimarães, Marega tornou-se peça fundamental para Sérgio Conceição.

De dragão ao peito, o camisola 11 dos azuis e brancos marcou 72 golos e fez 33 assistências em 190 jogos, deixando o Dragão com dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça no palmarés. No Al Hilal, o maliano vai ter como companheiros de equipa Luciano Vietto (ex Sporting) e André Carrillo (ex Sporting e Benfica).