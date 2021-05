Show do Mês com Ricardo Lemvo ao rubro (Vídeo)

Em tempo de pandemia e com o número de casos de Covid 19 em alta, Ricardo Lemvo surpreendeu pela positiva, ao preencher a tarde angolana, com a sua presença em palco. O que assistimos foi um desfile de sucessos, da sua expressiva carreira musical e em Luanda não se podia esperar outra coisa do artista angolano, radicado em Los Angeles, Estados Unidos.

É em África que se inspira para levar aos palcos o seu talento, na cadência rítmica do som latino-americano, num amplexo de harmonia, ritmo e qualidade artística. Com novo álbum no mercado, Ricardo Lemvo desfilou algumas canções da sua mais recente criação e arrancou do público os melhores créditos.

Aliás não se podia esperar outra coisa deste artista quando se exibe em palco para mostrar a sua fidelidade aos sons latino-americanos, mesclados com as melhores preposições da alma africana.

Uma combinação de propósitos que atingem a platéia em cheio, não resistindo aos encantos da sua voz, em gestos plenos de ritmo, cor e alegria. A música africana, em particular a congolesa, que domina muito bem projecta-o para uma posição única. A do senhor que soube escolher e encantar o público com a sua vibrante voz com timbre afro-latino-americano.

Não é por acaso que a sua mirabolante orquestra Makina Loka, ausente no espectáculo, se confunde com a classe rítmica dos sons do continente negro e se projectam na melomania latina, produzindo uma mescla de sabor exótico, qual maboque macerado em gajajas amarelas das Ingombotas e maçãs da Índia da Cidade Alta, num saboroso néctar dos deuses, que só Angola pode dar-se ao luxo de apreciar.

Neste show que se projectou nesta data, a música de Ricardo Lemvo veio dar outro brilho ao mês de Maio de 2021, onde a chuva miudinha ameniza o ambiente natural e quente que restou de Abril e as suas águas mil, que transporta das suas torneiras, quando se abrem lá alto das nuvens cinzentas.

Com Ricardo Lemvo pudémos igualmente apreciar a performance dos pequenos e veteranos profissionais angolanos a mostrarem que a música afro-latino-americana é matéria que entre nós já se domina e se executa com alma e coração!

Ao Ricardo Lemvo e a equipa da Nova Energia tiramos o chapéu por este momento digno de nota, que ousamos partilhar com os nossos seguidores. Um Bem Haja para todos!