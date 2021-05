Tomasz Dowbor dinamiza CAP 160 do MPLA na urbanização Nova Vida

Tomasz Dowbor, empresário polaco/angolano que em 2019 foi eleito ao cargo de primeiro1º Secretário do Comité de Acção do MPLA, na urbanização Nova Vida, num pleito em que disputaram sete candidatos continua a dinamizar as estruturas do MPLA naquela circunscrição da cidade de Luanda.

Nascido em 1974, em Varsóvia, Tomasz Dowbor vive há mais de 20 anos em Angola, investindo no sector privado, tendo se destacado como empresário no sector imobiliário. O mesmo lidera o Grupo Boavida que opera nas áreas da indústria, agricultura, pecuária, mineira e madeira, congregando em si, mais de dois mil trabalhadores.