Telecomunicações – Fibra óptica na RDC: Grupo de esforço de Masiyiwa no médio prazo

Depois de instalar 2.500 km de fibra óptica no oeste do país, a Liquid Intelligent Technologies, subsidiária do grupo zimbabuense Econet Wireless, planeja implantar uma nova rede de 4.000 km entre o centro-sul e o leste da RDC.

Kinshasa, Kikwit, Kananga, Muanda, Mwene-Ditu, Kolwezi, Lubumbashi… Todas essas cidades têm em comum o fato de agora serem servidas por 2.500 km de rede de fibra óptica instalada por Liquid Intelligent Technology (LIT) na RDC.

Esse grupo, antes conhecido como Liquid Telecom, é subsidiária do grupo zimbabuense Econet Wireless, do magnata Strive Masiyiwa.Seu novo nome deve ancorar a mudança estratégica da empresa, que agora adiciona TI e segurança cibernética às telecomunicações, disse Michel Hebert, seu gerente geral, durante um encontro face a face com a imprensa em Kinshasa.

Uma segunda linha está em construção. Com 4000 km de extensão, deve conectar a parte centro-sul ao leste da RDC. Com estas duas linhas, a RDC torna-se o 14º país membro da rede “One Africa”, que totaliza mais de 73.000 km de fibra óptica no continente, desde a Cidade do Cabo na África do Sul a Dar-es-Salaam na Tanzânia, ou até Lubumbashi.

A “escolha do realismo”

Embora a infraestrutura de comunicação seja legalmente da responsabilidade da Société Congolaise des Postes et Telecommunications (SPTC) pública, por Augustin Kibassa, o ministro congolês dos Correios, Telecomunicações e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, disse durante a inauguração da nova rede que o governo havia concedido uma isenção ao LIT público para permitir a construção desse backbone.

LER Por que as conexões de internet são mais frágeis na África

“A RDC tem apenas 4.000 km de rede, enquanto a necessidade é de 50.000 km. Fizemos a escolha do realismo para fazer o país avançar ”, explicou o Ministro.

Recorde-se que, com 2,3 milhões de quilómetros quadrados e 90 milhões de habitantes, a RDC ocupa a 145ª posição mundial no acesso à Internet, com uma penetração inferior a 50% para a telefonia, celular e cobertura nacional estimada em 30%.