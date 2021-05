[Série] Bembeya Jazz: “Olhando para o passado”, um épico para a glória de Sékou Touré (3/5) (VÍDEO)

“Canções míticas africanas” (3/5) – Gravado em 1969, este longo épico musical canta Samory Touré, herói da resistência guineense ao colonizador francês. E por meio dele, o presidente Sékou Touré. Um gênero que será copiado em muitos outros países.

“A cultura é uma arma de dominação mais eficaz do que a espingarda”, afirmou Sékou Touré. Após a independência da Guiné, em 2 de outubro de 1958, seu novo presidente não demorou a contar com artistas para estabelecer seu poder, para exaltar o patriotismo e novos heróis nacionais, como Samory Touré.

Cante a coragem

Fundador do império Wassoulou, resistente ao colonizador, morreu em deportação para uma ilha do Gabão, o lutador também tem a vantagem de ser bisavô do presidente … Sékou Touré organiza a repatriação de suas cinzas no final de 1968 e lança um grande concurso nacional de música para cantar a coragem de quem ousou se opor ao invasor.

Muitas orquestras estão aceitando o desafio. Desde a independência, orquestras privadas foram dissolvidas, muitos músicos tornaram-se funcionários públicos. Cada uma das prefeituras e cada uma das 2.500 “potências revolucionárias locais” do país tem então sua própria formação musical.

Sékou Touré despacha griots e sábios para aconselhar os músicos

Mas um deles já tem a preferência do presidente. A Bembeya Jazz, criada em 1961, qualificada como “nacional” cinco anos depois, era então uma das principais orquestras do país. Assinado pelo selo nacional Syliphone, é transmitido pela Rádio-Televisão guineense.Sékou Touré segue alguns dos longos ensaios do grupo e envia griots e sábios da festa para aconselhar os músicos.

O longo épico (cerca de 40 minutos, ainda disponível no catálogo da editora Syllart Records) com música da Bembaya Jazz, intituladoRegard sur le Past, é tocado pela primeira vez no dia 2 de outubro, dia do Festival da Independência , no Palácio do Povo em Conakry. E obviamente vence a competição.

Balafon, trompetes e guitarras

A cantora estrela da banda, Demba Camara, está fantasiada de sofás, os guerreiros que lutaram ao lado de Samory Touré. Balafon, trompetes, violões respondem-se antes de dar lugar à canção malinké de Demba Câmara e à história em francês de Sékou Câmara.

Depois de exortarem os filhos, as mulheres e os jovens da África a ouvirem a sua história, os artistas investem o terreno político sem transição: Há homens que, embora fisicamente ausentes, continuam e continuarão a viver eternamente no coração dos seus semelhantes. . O colonialismo, para justificar seu domínio, os retratou como reis selvagens e sanguinários. Mas, cruzando o alvorecer dos tempos, sua história chegou até nós em toda a sua glória. ”

Graças a vocês nos tornamos homens

Atrás da homenagem a Samory Touré, é obviamente o guia da revolução Sékou Touré que se celebra nesta longa canção patriótica: “Graças a ti tornamo-nos homens / Graças a ti temos a nossa independência / Vós sois exemplares da Guiné , e seus inimigos sempre serão humilhados. ”

Medalha de prata no Festival Pan-Africano de Argel

O épico seduz muito além das fronteiras da Guiné. O Bembeya obtém uma medalha de prata no Festival Pan-Africano de Argel e seduz em grande parte as grandes orquestras do sul do Saara, que por sua vez embarcam na música de épicos históricos do Mali ao Senegal via Burkina ou Guiné-Bissau.

Émile Condé, uma das primeiras a patrocinar o Bembeya Jazz, vai morrer nas prisões do Acampamento Boiro

Pouco depois da criação do Regard sur le passe, em 1971, o grupo escreveu um novo título, Chemin du PDG, desta vez um elogio mais direto ao Partido Democrático da Guiné e seu líder. Este, apesar da deriva autoritária do regime, o Chefe de Estado prendeu e executou seus adversários reais ou imaginários, como Émile Condé, ex-governador regional, um dos primeiros a ter patrocinado o Bembeya Jazz, morto nas prisões do Boiro acampamento.