Com foco no crescimento populacional, o chefe do líder de seguros africano Sanlam pretende desenvolver seus serviços financeiros para se tornar um campeão africano.

“Um bilião de pessoas vivem em África. Muito poucos deles têm serviços financeiros – é uma realidade. No entanto, a economia não se pode desenvolver sem serviços financeiros, eles são tão essenciais quanto a ferrovia. É assim que o director da Sanlam, Paul Hanratty, explica ao The Africa Report / Jeune Afrique a decisão da seguradora de manter a prioridade no continente.

“Estamos otimistas com o longo prazo. Os dados demográficos da África são fantásticos. Sua população é jovem. No final do século, a África terá mais mão-de-obra, à frente da China, à frente da Índia. Não é uma oportunidade fantástica para todos nós? », Continua o líder, que assumiu as rédeas da empresa no início de 2020, no auge da crise da Covid-19.

“Eu conhecia bem a empresa, o setor e o contexto sul-africano, o que me facilitou um pouco”, diz o dirigente que passou vários anos no conselho de administração da Sanlam como diretor não executivo e agora pretende implantar “estratégias direcionadas” para alcançar o maior número possível de africanos.

Segmento até então negligenciado no continente por falta de clientes e lucratividade, o seguro saúde foi recentemente integrado às estratégias de crescimento das empresas. De líderes históricos a novos participantes do mercado digital.

“O Covid-19 chocou a todos”. Um truísmo repetido sem parar entre os seguradores, a rapidez e a brutalidade da pandemia tendo perturbado grande parte das economias. Na África, a crise de saúde que surgiu no início do ano passado abalou particularmente as seguradoras, enquanto a maioria dos Estados se viu impotente diante da escala dos danos a serem cobertos.

“A primeira reacção das seguradoras foi devolver às autoridades públicas a responsabilidade pela assunção da responsabilidade pelas consequências da Covid-19”, começa um consultor especializado no sector financeiro africano que reconhece que as seguradoras não quiseram abrir este grande dossiê, o ramo da saúde sendo de fato considerado não lucrativo.

90% da população deixada para trás

Porém, após esse primeiro movimento de recuo, os atores se mobilizaram em massa para responder às consequências imediatas para a saúde. Abrindo parcialmente as portas para uma futura reforma de um sistema de proteção que deixa de fora quase 90% da população.

Como um lembrete , o continente não tem seguro suficiente: a taxa de cobertura gira em torno de 6 a 7%. A maioria dos africanos não beneficia de nenhuma garantia em termos de riscos, em primeiro lugar para a saúde.

Portanto, os anúncios se seguiram. Em março de 2020, Sanlam Pan Africa Non-Vie (anteriormente Saham Assurances) indicou, entre outras coisas, que havia feito sua contribuição para o Fundo de Solidariedade iniciado pelo rei Mohammed VI para conter a propagação da pandemia Covid-19 e mitigar suas conseqüências económicas.

Não esperamos que a crise da Saúde resolvesse o problema

Em abril, foi a vez do Pan-Africano NSIA, fundado por Jean Kacou Diagou, anunciar uma doação de mais de 300 milhões de F CFA (500.000 euros) e equipamentos (ambulâncias médicas e kits de saúde) para lutar contra a expansão da a pandemia. A mesma história com as principais filiais do grupo Sunu da Pathé Dione que fizeram doações de equipamentos em benefício de hospitais no início da crise, no valor total de 360 ​​milhões de francos CFA. ACtores já prontos

Mas, além dessas comunicações consistentes, a pandemia realmente deu o “clique da saúde” para as seguradoras? Se alguns, como este especialista em seguros da África Ocidental, “não estão impressionados com as acelerações nesta área”, outros “não esperaram pela crise da saúde para examinar a questão”. É o caso, em particular, da gigante global Axa, que optou por fazer do segmento da saúde, a par dos grandes riscos, a ponta de lança da sua estratégia em África.

A crise da Saúde nos salvou de três a cinco anos na consciência colectiva da importância dessas questões

“Healthcare é um segmento no qual queremos nos desenvolver e também é um forte pilar estratégico aos olhos de nosso CEO, Thomas Buberl. A crise da Covid-19 nos fortaleceu ainda mais nessa direção ”, confidenciou a Jeune Afrique , em novembro, Benoît Claveranne à frente da Axa International & novos mercados – uma estrutura que reúne 30 países e representa cerca de 7 biliões de dólares. ‘ euros em volume de negócios, incluindo 960 milhões de euros em África, em 2019. “A crise da saúde poupou-nos de três a cinco anos na consciência colectiva da importância destas questões”, especificou.

Concretamente, a seguradora francesa, grande player do continente hoje presente na África Ocidental e no Norte da África, conta com parcerias para fazer frente ao mercado. No Egito, a Axa fez parceria com a start-up local Yodawi para oferecer serviços de saúde acessíveis a todos por meio de seu aplicativo AxaMyDoctor – incluindo a entrega de medicamentos.

No Marrocos, a empresa investiu há menos de dois anos na DabaDoc, start-up especializada em telemedicina, para desenvolver este conceito nos países da zona de Cima (Conferência Inter-Africana de Mercados de Seguros). Com a crise do coronavírus, esses serviços passaram a ser oferecidos a clientes em alguns países.

O “efeito cobiçoso” em questão

Do lado da Allianz, o outro peso-pesado da seguradora europeia em atividade no continente, ainda não vimos um “efeito Covid”. No entanto, a seguradora alemã já prevê uma mudança de rumo. “É muito provável que, no futuro, veremos as populações – e em particular os trabalhadores quando se trata de contratos coletivos – cada vez mais sensíveis à cobertura de riscos relacionados à saúde, mas também ao seguro de previdência”, diz Patrick Mommeja, Vida e gerente de Seguro Saúde da Allianz Africa.

Para o grupo, cujo segmento da saúde representa em média 20% do volume de negócios das entidades que oferecem esta oferta, a estratégia mantém-se por ora bastante normal. A Allianz Africa desenvolve um modelo de contratos coletivos celebrados por empresas em nome de seus funcionários – mais de 90% dos contratos de saúde do grupo. “Um modelo duradouro que se compara ao que conhecemos na França, por exemplo”, especifica o nosso interlocutor.

Paralelamente a esses contratos coletivos, a Allianz está desenvolvendo no segmento de saúde individual, notadamente com ofertas de alto padrão. Por exemplo, serão necessários entre 320.000 F CFA e 400.000 F CFA (500-600 euros) para obter cobertura de saúde individual máxima (hospitalização, despesas médicas correntes, dentária / óptica, assistência de repatriamento) na Costa do Marfim, comparável a ofertas que pode ser encontrado na Europa.Sabendo-se que o rendimento médio mensal da Costa do Marfim era de 191 dólares (156 euros) em 2019, segundo dados do Banco Mundial.

As seguradoras não desejam aumentar a participação da sua actividade tradicional voltada para a Saúde

Baixa taxa de cobertura

Mas esse alto nível de prêmios, que na verdade exclui grande parte da população, é explicado por uma fórmula matemática simples. A ocorrência frequente (e inevitável) de sinistros, juntamente com uma base estendida de beneficiários em uma única garantia, equivale a um prêmio alto. “As seguradoras não querem aumentar ainda mais a quota da sua actividade tradicional dedicada à saúde no continente, porque este segmento continua a não ser rentável”, recorda também um profissional do sector que actua na área da corretagem em África.

Segundo ele, as seguradoras, por meio dos contratos coletivos que implantam junto aos seus clientes empresariais como “produto líder” para poder colocar outros produtos mais rentáveis, devem desempenhar na maioria o papel de previdenciária e de mútuo complementar. dos países africanos. O prêmio pago no início do ano se esgota rapidamente à medida que o empregado passa a usar sua cobertura, para si, seu cônjuge e seus filhos. Sem falar no risco de fraude.