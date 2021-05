Ministro Manuel Homem consternado com morte de Raúl Danda

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, manifestou, neste sábado, consternação pela morte do jornalista e deputado Raúl Danda.

Em nota de condolências a que a ANGOP teve acesso, o ministro considera a morte de Raúl Danda que, na década de 1990, exerceu as funções de jornalista da Rádio Nacional de Angola, uma grande perda, nomeadamente no cenário político angolano, pela sua contribuição para a constituição e consolidação do Estado democrático de direito.

Deputado da UNITA, Raúl Danda morreu, neste sábado, numa unidade sanitária de Luanda, vítima de doença.

Raúl Danda desempenhou, entre outras funções, a de presidente do Grupo Parlamentar da UNITA e vice-presidente da mesma formação política.

O deputado foi político, jornalista, professor e escritor angolano.

Licenciado em Gestão de Empresas e Ciências Económicas pela Universidade Lusíada de Angola, nasceu na província de Cabinda, a 13 de Novembro 1957.