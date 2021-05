Menino de 2 anos fica com a cabeça presa em panela de pressão, em Anápolis

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe e a avó tentaram tirar o item, mas não conseguiram e acionaram a corporação. Criança não se feriu.

Um garoto de 2 anos ficou com a cabeça presa em uma panela de pressão, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança brincava com o item em casa quando o incidente aconteceu. Apesar do susto, o menino não se feriu.

“Ele estava bem choroso. A avó tentou acalmá-lo para que nós conseguíssemos tirar a panela. Foi bem rápido, gastamos cerca de cinco minutos. Ficamos surpresos. Foi inusitado”, contou o tenente Licurgo Borges.

O caso aconteceu na última quinta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a avó e a mãe tentaram tirar a panela da cabeça do garoto, mas também não conseguiram. Por isso, chamaram a corporação.

Ao todo, três militares participaram da ocorrência. Não foi necessário cortar a panela. A equipe contou que foram realizados movimentos leves e sem uso de força.

“Tiramos a panela com todo cuidado para não machucar a criança. A orientação é sempre não tentar tirar e ligar no 193. Nossa equipe tem todo o suporte para solucionar o caso”, orientou.