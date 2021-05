Esta semana tornou a ser marcada pela actualidade de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, com a OIM a contabilizar 40 mil deslocados na sequência do ataque contra Palma no passado dia 24 de Março, o sector privado estando igualmente a quantificar as perdas resultantes da violência naquela região.

Também notícia, foi a situação da liberdade de imprensa no mundo e nomeadamente na África lusófona, assim como a evolução da pandemia que tende a acelerar em Angola e em Cabo Verde.