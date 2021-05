Quatro óbitos, 392 infectados e 11 recuperados em 24 horas

Quatro óbitos, 392 infectados e 11 recuperados da Covid-19 é o balanço das últimas 24 horas em Angola, elevando para 27.921 casos confirmados, 622 óbitos, 24.503 recuperações e 2.796 activos, desde Março do ano passado.

O boletim epidemiológico da Direcção Nacional de Saúde Pública indica que as quatro vítimas mortais são angolanas, das quais três residiam em Luanda e uma no Uíge, com idades compreendidas entre 64 e 83 anos.

Os novos casos foram notificados em Luanda (320), Cuando Cubango (42), na Huíla (9), em Cabinda (7), em Benguela (5), no Huambo (3), Namibe (2), Cunene (2), Malanje (1) e Zaire (1), sendo 224 do sexo masculino e 168 do sexo feminino.

Em relação aos 11 recuperados, cinco foram em Luanda, quatro na Huíla e dois no Huambo, com idades entre 13 e 52 anos.

Nas últimas 24 horas foram realizados 3.721 testes por RT-PCR, elevando para 516.061 amostras processadas, desde Março de 2020, com uma taxa de positividade de 5,4 por cento.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, as autoridades sanitárias realizaram 1.136 testes antígenos, dos quais seis positivos, sendo quatro no posto de Cabo Ledo e dois no Uezo.

Dos 2.796 casos activos, 16 estão em estado crítico, 24 graves, 112 moderados, 56 leves e 2.588 assintomáticos.

Nas unidades sanitárias estão em internamento 208 pacientes, 110 cidadãos em quarentena institucional e 1.536 contactos sob vigilância epidemiológica.