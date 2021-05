Futebol: FC Porto e SL Benfica empataram, Sporting CP a um triunfo do título de Campeão

O Sporting CP tem oito pontos de vantagem em relação ao FC Porto após a 31ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol. Os leoninos venceram frente ao Rio Ave, enquanto os dragões empataram frente ao SL Benfica.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 79 pontos após 31 jogos realizados, isto enquanto o Futebol Clube do Porto ocupa o segundo lugar a 8 pontos do líder.

SL Benfica e FC Porto empatam na Luz

O SL Benfica empatou em casa, no Estádio da Luz, a uma bola frente ao FC Porto. O tento dos portuenses foi apontado pelo médio colombiano Matheus Uribe, enquanto o golo dos encarnados foi marcado pelo avançado brasileiro Everton.

Os portuenses ocupam actualmente o segundo lugar com 71 pontos. Os dragões estão a oito pontos do Sporting Clube de Portugal quando faltam 3 jornadas para o fim do campeonato. Quanto ao SL Benfica está na 3ª posição com 67 pontos, a quatro do FC Porto.

Sporting CP venceu o Rio Ave

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Rio Ave.

Os tentos dos leoninos foram apontados pelo avançado português Pedro Gonçalves, de grande penalidade, e pelo avançado português Paulinho.

De notar que o Sporting CP ainda não perdeu nesta temporada 2020/2021 contando com 24 triunfos e sete empates. Quanto ao Rio Ave, onde actuam o internacional guineense Pelé e o internacional angolano Gelson Dala, continua no 15° lugar com 31 pontos.

De referir que o Sporting de Braga está na quarta posição com 59 pontos, isto após o empate a uma bola frente ao Paços de Ferreira.

Na próxima jornada, o Sporting CP recebe o Boavista, o Sporting de Braga desloca-se ao terreno do Gil Vicente, o FC Porto acolhe o Farense, e o SL Benfica desloca-se ao terreno do Nacional da Madeira.