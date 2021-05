CPLP: No futuro, mundo terá mais de 500 milhões de falantes do português

Por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado a 5 de Maio, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, disse esperar um avanço robusto no número de falantes do idioma.

Em mensagem para a ONU News, de Lisboa, Francisco Ribeiro Telles listou os fundamentos para esse crescimento.

Próximas gerações

“A língua portuguesa é hoje a quinta língua mais falada no mundo, a primeira no Hemisfério Sul e uma das línguas mais usadas na internet e nas redes sociais. Apresenta um forte crescimento, sobretudo em África, e poderá quase duplicar os seus atuais 260 milhões de falantes, até ao final do século, de acordo com as projeções demográficas das Nações Unidas. Se hoje a nossa língua tem um considerável valor estratégico, geopolítico, económico e cultural, essas projeções permitem prever um futuro auspicioso para o nosso idioma comum nas próximas gerações.”

A proclamação da comemoração global foi adotada em 2019 sob proposta dos Estados-membros do bloco lusófono que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Todos os 193 países que integram a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, participam da celebração.

Telles reconhece os progressos na internacionalização da língua, mas ressalta que há mais espaço para o bloco lusófono fazer mais e melhor.

Pólo de atracção

“Os avanços notáveis da Cplp, bem como a afirmação crescente dos seus Estados-membros no contexto internacional, tornaram a nossa organização um importante polo de atração ilustrado pelo aumento dos seus observadores associados. Paralelamente, e no ano em que se comemora o seu 25º aniversário, a nossa organização intergovernamental deve saber responder ao repto lançado em 1996 de concretizar em ações e realidade o sentimento de pertença a este espaço singular e insubstituível que é a nossa comunidade.”

Em parceria com a ONU e outras entidades, a data já era comemorada como o Dia Internacional da Língua Portuguesa depois de ter sido declarada pelos países lusófonos em 2009.

A circulação de pessoas no espaço livre é uma das questões mais recentes que mais envolve a organização, que promove a paz, a inclusão social e o crescimento económico entre os seus membros.

Leia a íntegra da mensagem do secretário-executivo da Cplp, Francisco Ribeiro Telles

“É com grande satisfação e alegria que participo na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de maio.

Agradeço à ONU News em Português o valioso contributo que dá à promoção e difusão da nossa língua comum, e a oportunidade oferecida de poder dirigir-me a todos os falantes da língua portuguesa que nos ouvem, leem, ou veem nos quatro cantos do mundo.

A língua portuguesa esteve na génese e é a matriz identitária da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a Colo, permanecendo até hoje com o pilar fundamental e um elemento congregador de todos os países e povos que a partilham. é, acima de tudo, um património comum de todos os que a usam e que a foram alimentando e valorizando ao longo dos séculos apropriando-se dela, recriando-a e vivendo hoje como um elemento central da sua própria identidade.

A declaração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, pela Unesco, comemorado pela primeira vez em 2020, representa o reconhecimento do valor do português como língua global de comunicação, cada vez mais presente na inovação, na investigação, no conhecimento científico e tecnológico, nos negócios, na arte, na literatura e também na diplomacia, sendo língua oficial e de trabalho de dezenas de organizações internacionais, incluindo diversas organizações e organismos das Nações Unidas, o Mercosul, a União Europeia ou a União Africana.

Paralelamente, e no ano em que se comemora o seu 25º aniversário, a nossa organização intergovernamental deve saber responder ao repto lançado em 1996 de concretizar em ações e realidade o sentimento de pertença a este espaço singular e insubstituível que é a nossa comunidade.

Viva a língua portuguesa.”