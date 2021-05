“Angola de João Lourenço” (1/5). Um ano antes das eleições gerais, o chefe de Estado está numa posição delicada. À frente de um país em crise e com o MPLA dividido, conseguirá manter o controlo da situação?

Perseguindo o natural, ele volta a galope. O ditado descreve bem o que acontece com João Lourenço. Aos 67 anos, o presidente angolano entra no quarto ano no poder, tendo sucedido José Eduardo dos Santos em 2017.

Vindo do MPLA, o mesmo partido do seu antecessor, João Lourenço era um verdadeiro produto do sistema. Ex-Secretário-Geral do MPLA (1998-2003), ex-Ministro da Defesa (2014-2017),soube posicionar-se como homem da ruptura, prometendo acabar com o governo dos Santos, baseado na opacidade na gestão de fundos públicos e no autoritarismo político.

Mas com o passar dos anos, e apesar de um começo promissor, o Chefe de Estado é incapaz de se destacar do seu antecessor num contexto de crise económica agravada pela pandemia de Covid-19. Situação muito incómoda a um ano das eleições gerais, que ocorrerão em 2022.

[Série] Angola: João Lourenço enfrenta a corrupção, apenas cruzada ou acerto de contas político? (2/5)

“Angola de João Lourenço” (2/5). Liderando o rompimento com a era dos Santos prometido pelo presidente angolano, a cruzada anticorrupção está se revelando muito difícil de liderar e uma fonte de tensão. Cuidado com o efeito boomerangue.

Grandes nomes em exposição, entre eles Isabel dos Santos e Manuel Vicente. Um tom acusador aliado à revelação de documentos comprometedores. Doze episódios que mostram “como uma minoria de angolanos enriqueceu com o desvio de fundos públicos”. Intitulada “O Banquete”, a série televisiva transmitida no final de 2020 no canal público angolano TPA causou muito ruído.

Para alguns, a existência de tal programa, impensável há alguns anos, ilustra os avanços na luta contra a corrupção iniciada pelo Chefe de Estado, João Lourenço, apelidado de “JLo”. Para outros, é uma tentativa grosseira de encobrir as falhas desse processo, que, transformando-se em ajuste político de contas, não permite que a justiça faça seu trabalho. Uma coisa é certa, a cruzada empreendida pelo sucessor de José Eduardo dos Santos desperta os velhos demónios de todo um país e do partido que o dirige, o MPLA.