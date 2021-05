11 capitais interrompem imunização com 2ª dose de CoronaVac por não ter vacinas

Estados de todas as regiões apresentam problemas: Nordeste (7), Norte (2), Centro-Oeste (1), Sudeste (1) e Sul (1). Levantamento indica 1.035 municípios sem a 2ª dose por falta de imunizantes em todo o Brasil.

O total de capitais sem vacinação com a 2ª dose da CoronaVac, por falta de imunizantes, subiu para 11 nesta sexta-feira (7). Na quinta-feira (6), 10 capitais enfrentaram o problema.

Aracaju – onde também há falta de 1ª dose;

Belo Horizonte – onde também há falta de 1ª dose;

Campo Grande – onde também há falta de 1ª dose;

João Pessoa – onde também há falta de 1ª dose;

Maceió – onde também há falta de 1ª dose;

Natal – onde também há falta de 1ª dose;

Porto Alegre

Porto Velho – onde também há falta de 1ª dose;

Recife – onde também há falta de 1ª dose;

Salvador – onde também há falta de 1ª dose;

Teresina – onde também há falta de 1ª dose;

Todas as regiões do país registram ao menos um estado cuja capital está com a aplicação do imunizante paralisada. São 7 no Nordeste, 2 no Norte e 1 no Centro-Oeste (1), Sudeste e Sul.

De quinta para sexta, João Pessoa entrou para a lista de capitais com dificuldade nos estoques, o que motivou a pausa na vacinação com a CoronaVac. Outras três cidades na região metropolitana também estão sem vacinar com a 2ª dose devido à falta de vacinas.

Capitais sem 2ª dose da CoronaVac

Baixo estoque interrompe imunização

1ª e 2ª doses paralisadasOnde apenas a 2ª dose está paralisada

Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CMN) indica que 1.035 municípios enfrentam problemas no estoque e interromperam a aplicação da 2ª dose da Coronavac. Das cidades, 45 são no Ceará e 25 em São Paulo.

A suspensão da 2ª dose ocorre, de acordo com o Ministério da Saúde, por recomendação deita enquanto Eduardo Pazuello era ministro, ao autorizar que todo estoque fosse usado como 1ª dose e não reservar parte para a 2ª. O ministério indica a população que tome a 2ª dose o quanto antes.

Butantan prevê falta de insumos

Envasada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, a CoronaVac representa 74,5% de todas as vacinas aplicadas no Brasil desde 21 de janeiro, quando teve início a imunização. Também são aplicadas as vacinas AstraZeneca e Pfizer, a última com início nesta semana.

Nesta quinta, o Instituto Butantan paralisou o envase da vacina e anunciou que receberá menos matéria-prima para a fabricação da CoronaVac. A quantidade de imunizantes vindos da China, onde fica o laboratório responsável pela vacina, será menor do que o previsto.

Dimas Covas, diretor do Instituto, alega que o problema se dá pela “falta de alinhamento” do governo federal com a China. O motivo seria “sucessivas declarações desastrosas do ministro da economia, Paulo Guedes, e agora do presidente da república, Jair Bolsonaro”.

Na quarta, Bolsonaro disse que ninguém sabe se o coronavírus “nasceu em laboratório”. Ao falar em “guerra química”, o presidente questionou qual país do mundo “cresceu o seu PIB” durante a pandemia, sem citar nomes. A China cresceu 2,3% em 2020, pior desempenho em 44 anos.

Confira abaixo a divisão das doses do Butantan por UF:

Região Norte:

RO – 7,5 mil

AC – 3,2 mil

AM – 14,7 mil

RR – 2,3 mil

PA – 31,2 mil

AP – 3,2 mil

TO – 6,4 mil

Região Nordeste:

MA – 27,7 mil

PI – 13,3 mil

CE – 38 mil

RN – 15,6 mil

PB – 16,9 mil

PE – 40,6 mil

AL – 15 mil

SE – 10 mil

BA – 60,2 mil

Região Sudeste:

MG – 100,2 mil

ES – 20 mil

RJ – 96 mil

SP – 226 mil

Região Sul:

PR – 57,8 mil

SC – 55,8 mil

RS – 63,6 mil

Região Centro-Oeste:

MS – 13,3 mil

MT – 14,8 mil

GO – 32,2 mil

DF – 14,4 mil