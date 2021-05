Portugal: “Independência” de Paulo Flores disponível ao público

O novo disco do músico angolano Paulo Flores já está disponível ao público, desde sexta-feira, na loja FNAC, em Lisboa (Portugal) e nas plataformas digitais.

Em declarações à ANGOP, Paulo Flores disse que o álbum conta com dez canções, carregando alguma saudade, mas também traduz visões para o futuro, temas que exaltam a liberdade e a fraternidade, a harmonia, sempre com um balanço próprio, puramente angolano.

O músico acrescentou que as mensagens das letras é também um tributo e uma história de amor aos heróis calados, aos anónimos, aqueles muitos que já nem podem falar.

O artista, como sempre, apostou em vários estilos musicais, desde o semba, massemba, bolero, às músicas contemporâneas, e tem a participação dos músicos Yuri da Cunha, Prodígio, Kiari, Joãozinho Morgado, Ivo Costa, Manecas Costa (da Guiné Bissau), Mayo, Boto Trindade, entre outros.

“A mensagem que quero transmitir, no fundo, é a nossa história, história da minha vida, desses 45 anos de independência, de tudo o que imaginei, que vi e senti, no fundo é um testemunho do passado, para dar a juventude formas de alicerçar o seu futuro”, referiu Paulo Flores.

O artista tem prevista a realização, a 21 deste mês, de um show, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de apresentação da nova obra discográfica, sendo que para Angola será entre os meses de Junho e Julho.

Paulo Flores é um dos maiores nomes da música popular de Angola, “embaixador” do semba no mundo. É respeitado por várias gerações de músicos angolanos, graças aos vários trunfos que coleccionou ao longo de mais de 30 anos de carreira.

Paulo Flores lançou o seu primeiro álbum em 1988. As suas canções tratam temas diversos da vida quotidiana dos angolanos.

Autor, compositor e intérprete, com 16 álbuns no mercado, Paulo Flores é uma das principais referências da música de Angola e um defensor incansável do estilo semba. A sua voz inspira-se na tradição urbana de Luanda e a sua música conta histórias de ontem, de hoje e de amanhã.

Nas suas composições, Paulo Flores explora o olhar crítico da geração que cresceu depois da independência. O artista encontra as palavras certas para falar da capacidade de resistência do povo angolano, da sua energia e da sua vitalidade, expressos na música e na dança.

Vencedor do Top dos Mais Queridos de 2010, Paulo Flores é autor de vários sucessos da música angolana, com realce para “Reencontro”, “Inocente”, “ Makalakato”, “Coração Farrapo” e “Coisas da terra”.