Napoleão, 200 anos depois da sua morte: o legado e as controvérsias

A França assinala nesta quarta-feira, 5 de Maio, de 2021, duzentos anos após a morte de Napoleão Bonaparte. O antigo imperador faleceu no exílio na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Dois séculos mais tarde ele continua a fascinar pelo mundo fora. Manuel do Nascimento, autor em França, de dois livros sobre Napoleão comentou à rfi a vida e o legado do estadista.

Manuel do Nascimento publicou “Chronologie commentée de Napoléon 1769-1821” na editora L’Harmattan, em França, em 2020, dez anos depois de ter publicado “Troisième invasion napoléonienne – bicentenaire 1810-2010”.

Interessado pelo muito que se diz e escreve sobre o corso que se tornou num estadista temível, lançado à conquista do mundo, Manuel do Nascimento passou connosco em revista a verdade e o mito em torno de Napoleão Bonaparte.

De jovem inseguro, com ideias suicidárias, complexado pelo sotaque corso ou pela aparência física ingrata ele saberá, astuciosamente, vingar numa França turbulenta, aquela que se segue à Revolução de 1789.

Mas não só de vitórias reza a vida de Napoleão que o digam a série de três invasões a Portugal e outras tantas derrotas.

À conquista do Egipto ou de tantas outras paragens Napoleão deixou uma imagem de estratega implacável, incapaz de aceitar qualquer desobediência, o estadista que mandou matar o Papa, mas que acabará vencido, tendo de abdicar por duas vezes, depois de se ter coroado a si mesmo como imperador.

Qual o legado de Napoleão ? Que papel tem, mesmo, o seu famoso código civil ? Que relação de amor e ódio tinha ele, mesmo, com a França onde ficou visto como “salvador” num país em ebulição ?

Apaixonado pela história Manuel do Nascimento, nascido em Portugal e radicado em França desde 1970, comenta o percurso singular de Napoleão Bonaparte, duzentos anos após a sua morte.