Covid-19: Mais nove mortes e 245 novos infectados em 24 horas

Mais nove pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas, das quais seis em Luanda, Huila (2) e Malanje (1), todos homens, com idades entre 43 aos 88 anos, somando um total de 618 óbitos, até à data.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública divulgado esta quarta-feira (5), no mesmo período o país registou 245 casos novos casos positivos.

O documento explica que do total de novos contágios, 231 são de Luanda, Huila (4), Benguela (3), Cunene (3), Huambo (2), Cuanza Norte (1) e Malanje (1), com as idades entre 2 aos 78 anos, sendo 135 do sexo masculino e 110 feminino.

302 recuperados

Ainda hoje, foram recuperado 302 cidadãos dos quais 287 em Luanda, Uige (6), Zaire (3), Benguela (1), Cunene (1), Cuanza Norte (1), Huambo (1), Huila (1) e Malanje (1), cujas idades variam entre nove meses aos 84 anos.

Nesta altura, o quadro epidemiológico da pandemia em Angola aponta para 27.529 casos confirmados, 24.492 recuperações, 2. 419 activos. Dos activos 11 são críticos, 23 graves, 110 moderados, 56 leves e 2. 219 assintomáticos.

Segundo a Direção Nacional de Saúde Pública, um total de 200 doentes estão internados nas unidades de tratamento a nível do país, enquanto 105 estão estão a ser controlados na quarentena institucional.