José Mourinho vai treinar o Roma

José Mourinho vai treinar o AS Roma a partir da próxima temporada e por três anos. O técnico português tinha sido despedido pelo clube inglês do Tottenham há apenas duas semanas. O anúncio foi formalizado pela equipa italiana no seu site internet.

O treinador luso já conhece o campeonato italiano tendo treinado o Inter de Milão entre 2008 e 2010, com 58 anos Mourinho era, por ora, consultor de meios de comunicação ingleses com Talk Sport e The Times.

Mourinho vai suceder no Roma ao seu compatriota Paulo Fonseca. Este, natural de Nampula, em Moçambique, em 1973, treina o clube transalpino desde Junho de 2019.

O AS Roma ocupa actualmente o 7° lugar do campeonato e alcançou as meias-finais da Liga Europa, a equipa precisa de um novo ímpeto.

Mourinho, após os seus fracassos sucessivos no Manchester United e no Tottenham, em Inglaterra, precisa, também, de um novo desafio na sua trajectória.

Rui Pataca, dirigente desportivo do clube Créteil Lusitanos, afirma sobre esta contratação que José Mourinho continua a ser um “estratega fora de série”.