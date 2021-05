INE aborda tratamento de dados estatísticos nas instituições de ensino

O Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL) escolhe nesta terça-feira (4), uma palestra sobre “Estatísticas do Índice de Preços no Consumidor Nacional” (IPCN) e inflação, uma iniciativa do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A iniciativa do INE abrange todo país e enquadra-se no âmbito de um conjunto de palestras que aquela instituição vai realizar nas escolas do ensino secundário e superior, a fim de abordar sobre os vários instrumentos de recolha e tratamento de dados estatísticos.

Com este projecto, o Instituto Nacional de Estatística pretende aumentar o nível de literacia estatística no país, esclarece um comunicado que Jornal de Angola teve acesso.