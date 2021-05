BPC põe à venda 480 activos imobiliários em quatro províncias

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) coloca à venda a partir desta quarta-feira-feira (5), 239 activos imobiliários, na primeira fase, dos 480 que compõe o portfólio dos imóveis do banco a nível nacional.

De acordo com uma nota que o Jornal de Angola teve acesso, do total de activos imobiliários 66 por cento estão em zonas urbanas e 34 por cento em zonas rurais e serão comercializados por via da BPC Imobiliária.

“Cerca de 80 por cento dos imóveis estão concentrados nas províncias de Luanda, Bengo, Huila e Benguela”, sublinha o BPC.

Os activos do maior banco de capitais públicos, compreendem uma área bruta de 5,5 milhões m2, avaliado na altura em 29,8 mil milhões de kwanzas e incluem casas, espaços comerciais e terrenos.

Para o BPC, este lançamento deverá constituir um marco importante na dinamização do mercado imobiliário, na medida que irá possibilitar que cidadãos de diferentes extractos sociais, consigam aceder à plataforma que será disponibilizada para que realizem o sonho da casa própria e negócios”, explica o documento.

O banco avança que os interessados em adquirir os imóveis disponíveis para a comercialização poderão aceder ao website www.bpcimobiliaria.com, cumprindo os pressupostos de segurança, lisura e transparência.

A nota esclarece ainda que os activos que serão comercializados por via do BPC Imobiliária são propriedade do Banco de Poupança e Crédito (BPC), que delegou à Imobiliária, através da celebração de um “contrato-quadro”.