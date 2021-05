Banco de Investimento Europeu pode alargar financiamento nos sectores de Energia e Águas em Angola

O Banco Europeu de Investimento (BEI) pode vir a alargar o seu financiamento nos sectores da Energias e Águas em Angola, no âmbito do programa “Binacional de Baynes”.

A intenção foi manifestada nesta terça-feira (4), num encontro que o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, manteve com o embaixador do Reino da Bélgica em Angola, Josef Smets, nas instalações daquele Ministério.

De acordo com uma nota que o Jornal de Angola teve acesso, o encontro surge na sequência do encontro entre o Presidente da República, João Lourenço e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ocorrido recentemente, em Luanda.

Na ocasião, João Baptista Borges fez uma explanação sobre os projectos prioritários a nível do sector de Energia e Águas no país, no âmbito da cooperação entre os dois países.

“Jozef Smets mostrou, de igual modo, interesse em cooperar na área das energias renováveis solar e mini hídricas”, lê-se no comunicado.

O embaixador Josef Smets aproveitou a oportunidade para convidar o ministro João Baptista Borges a participar no evento de empresários belgas nos ramos da Energia e Águas, que será realizado por de videoconferência.