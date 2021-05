Angola na Cimeira de Negócios da CPLP em Malabo

Angola participa a partir desta quarta-feira (5), na Cimeira de Negócios da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se realiza em Malabo, Guiné Equatorial, onde está representada por uma delegação de mais de 50 empresários.

A delegação angolana é chefiada pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, que deverá intervir na cimeira em substituição do ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes. Integra ainda a missão o secretário de Estado para o Comércio, Amadeu Leitão Nunes.

O evento que termina nesta sexta-feira (8), junta num único espaço mais de 250 empresas que expõem no Centro Internacional de Conferências de Sipopo, Malabo, as potencialidades com que cada uma pode integrar o mercado, tendo em vista mais de 270 milhões de consumidores de nove Estados membros, bem como uma elevada margem de crescimento das parcerias e oportunidades de negócios.