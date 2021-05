México: Pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos em acidente de metro

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, na segunda-feira, na Cidade do México, quando uma ponte do metropolitano de superfície ruiu à passagem de uma composição, avança a imprensa internacional, citando a autarca da capital, Claudia Sheinbaum.

Há receio de que o número de mortes possa aumentar, já que algumas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros.

O acidente ocorreu à noite, quando uma ponte da linha 12 do metropolitano de superfície, perto da estação Olivos, no sul da cidade, se desmoronou, no momento em que passava uma composição de várias carruagens.

Imagens das televisões locais mostraram dezenas de bombeiros e socorristas a tentarem retirar passageiros do metro dos escombros, entre cabos e metal retorcidos.

Há ainda pelo menos um veículo foi preso sob os escombros. O metro da Cidade do México é um dos maiores sistemas de trânsito rápido do mundo, transportando milhões de passageiros todos os dias.

A linha 12 foi a mais recente aquisição ao metro da capital. Foi inaugurada oficialmente em 2012.