Covid-19: Luto na Comunidade Angolana no Brasil

A Comunidade angolana no Brasil acordou em Luto na segunda-feira (3) com o falecimento da Tia Mami, vítima de Covid-19, no Rio de Janeiro.

Maria José Tussevo (Tia Mami) angolana natural da Província do Uige, nascida aos 10 de Agosto de 1958, residente no Brasil Estado do Rio de Janeiro a mas de 30 anos, presidente da ONG ASBP.

ASBP é uma ONG que cuida de crianças carentes no Estado do Rio de Janeiro e em Angola, com uma atenção aos filhos dos angolanos residentes no Rio de Janeiro.

Tia Mami conhecida como a mãe dos angolanos no Estado do Rio de Janeiro, deixa um legado de uma pessoa perseverante e super humana. Seus feitos no Brasil e em Angola são marcados pelas ações sociais, que ela se engajava como ninguém, levando um pouco de conforto para as crianças.

A comunidade angolana perde uma Grande Líder, uma referência, uma Mãe uma pessoa que realmente se importava com o próximo. Maria José Tussevo ( Tia Mami) Que Deus lhe conceda um lugar de destaque no Céu porque aqui na Terra ela Sempre foi Destaque.