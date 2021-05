ENSA lucrou mais de 17 mil milhões de kwanzas em 2020

A seguradora pública ENSA, que está em processo de privatização, obteve um lucro de 17,7 mil milhões de kwanzas em 2020, contra os 9,9 mil milhões de 2019, fruto do início da implementação do seu Plano Estratégico e do aumento da sua actividade seguradora.

Em 2020 os activos da ENSA – Seguros de Angola, mantiveram-se próximos dos 200 mil milhões de kwanzas, o seu volume de prémios brutos cresceu 33% para 84,6 mil milhões de kwanzas, o que representa uma quota de 37% de mercado em Angola.

A maior seguradora do país, apresentou esta segunda-feira, 03, em conferência de imprensa, os resultados alcançados em 2020. Carlos Duarte, presidente do conselho de administração da ENSA, disse aos jornalistas que estes resultados verificam-se após o primeiro ano da implementação do Plano Estratégico de 2020-2022, que teve impacto aos níveis do saneamento financeiro da empresa.

“Somos líderes de mercado local nos segmentos de petroquímica, transportes, saúde e acidentes de trabalho”, referiu o PCA, acrescentando que “a solidez da ENSA também saiu reforçada, com a margem de solvência a quase duplicar para os 213%”.

Em 2021, prossegue, o sector segurador continua a assistir novamente a grandes desafios, tal como se tem vindo a verificar nos últimos anos.