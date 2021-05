Adolescente invade creche e mata três crianças e uma professora em Santa Catarina

Adolescente deixou ao menos três crianças e uma professora mortas em ataque com facão

Polícia confirmou o ocorrido e explicou que recebeu diversos pedidos de socorro do local

Outras professoras também ficaram feridas no ataque

Um adolescente de 18 anos invadiu uma creche e matou ao menos quatro pessoas no município de Saudades, em Santa Catarina, nesta terça-feira. O rapaz portava um facão no momento do ataque.

O delegado Jerônimo Marçal Ferreira, responsável pelo caso, confirmou a morte de três crianças e uma professora. A Polícia Civil também anunciou a prisão do agressor após o crime.

Os policiais receberam diversas ligações pedindo socorro no local por volta das 11 horas. Segundo o 2º Batalhão da PM de Chapecó, a ocorrência ainda estava em andamento no fim da manhã desta terça.

Inicialmente, os veículos locais noticiaram a morte de duas crianças e o ferimento de duas professoras. Posteriormente, porém, o número de mortos subiu para quatro. Uma outra funcionária da creche ficou gravemente ferida. Veículos da imprensa local informaram que ela também não resistiu aos ferimentos, mas a última atualização policial dava conta de que a mulher lutava pela vida.

“Estamos trabalhando. Isolamos a creche para a perícia fazer seu trabalho. O que temos: foram três crianças e uma professora morta. Uma funcionária está em estado complicado e em deslocamento em Chapecó para ser atendida lá. Uma quarta criança foi lesionada, mas lesão leve, nada muito grave”, declarou Jerônimo.

As identidades do jovem e das vítimas não foram reveladas. O adolescente responsável pelos crimes também teria ficado ferido na ação da polícia. Ele não tem histórico de crimes, segundo o delegado.

“O rapaz tem 18 anos, não tem histórico policial. Ainda não angariamos com a família a condição, o histórico pessoal dele. Ele chegou por volta das 10 horas, armado, com arma branca, e começou a atacar a professora, que veio a falecer. A professora correu para outra sala, onde estavam as crianças, e ele começou a atacá-las também. Havia quatro crianças lá.”

Governador lamenta “chacina”

Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés manifestou-se por meio das redes sociais e lamentou o ocorrido. “Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste”, escreveu no Twitter.

“Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio”, completou.

