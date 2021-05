MotoGP: Miguel Oliveira faz melhor resultado da época em Espanha

Piloto português foi 11.º, numa prova ganha por Jack Miller

Depois de ter sido 13.º, 15.º e 16.º nas primeiras provas da temporada – Qatar, Doha e Portugal -, Miguel Oliveira conseguiu o melhor resultado da época no MotoGP, ao ser 11.º no Grande Prémio de Espanha. O português saiu de 16.º, aproveitou alguns azares de outros pilotos – houve três quedas -, fez uma corrida bastante segura, conservou bem os pneus e acabou às portas do top-10. Com o abandono de Brad Binder (que sofreu duas quedas num só dia…), Oliveira consegue ser o melhor KTM.

Lá na frente, a vitória foi para Jack Miller, à frente de Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Foi uma dobradinha da Ducati numa tarde para esquecer para Fabio Quartararo, que depois de liderar acabou por ‘destruir’ os seus pneus e foi apenas 13.º. Um resultado desapontante que fez o francês da Yamaha perder a liderança do Mundial, que agora está na posse de Bagnaia.