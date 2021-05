Governo selecciona fornecedores de automóveis para o escoamento

Dois concursos públicos foram lançados sábado, em Luanda, pelo Ministério da Indústria e Comércio (Mindcom), para seleccionar os fornecedores das carrinhas que, a partir de Agosto, são vendidas a operadores singulares ou ligados a cooperativas que transportam bens de produção nacional.

Em nota enviada, ontem, à nossa Redacção, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Mindcom indica que um dos concursos é de fornecimento de 500 carrinhas novas para transporte de mercadorias, sendo destinado às concessionárias automóveis, com o outro a visar a aquisição de serviços de gestão de frota por GPS para os referidos meios rolantes.

De acordo com a fonte, ambos os concursos estão enquadrados no Plano de Apoio aos Operadores de Transportes de Mercadorias do Comércio Rural, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 19/21, de 20 deJaneiro, alinhado ao Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural no domínio no preceituado em relação ao incentivo aos Agentes Comerciais Agregadores.

As entidades interessadas na obtenção das peças do concurso para a apresentação de propostas sobre a aquisição das 500 viaturas bem como para a gestão de frotas por GPS devem aceder ao Portal da Contratação Pública, em: http://compraspublicas.minfin.gov.ao.

O documento refere que, com a abertura destes concursos, que vão decorrer até ao dia 20 de Maio, estão reunidas as condições para dar início, a partir do mês de Agosto, ao processo de canalização de carrinhas aos operadores que operam no escoamento de produtos do campo para os grandes mercados de consumo do país.

A nota indica que as carrinhas serão disponibilizadas individualmente, por cada operador interessado, através do Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), no quadro de um processo coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, envolvendo outros organismos, incluindo os Governos Provinciais, que participarão da selecção dos beneficiários.

“Os interessados em concorrer para o acesso às carrinhas que serão disponibilizadas pelo Executivo (pessoas singulares ou cooperativas) terão um período de quatro anos para o reembolso do valor de aquisição, através de um deposito mensal de 200 mil kwanzas, devendo as propostas ser encaminhadas para os Gabinetes Provinciais de Desenvolvimento Económico Integrado (GPDEI)”, cita o documento, a que o Jornal de Angola teve acesso.

O Plano de Apoio aos Operadores de Transportes de Mercadorias do Comércio Rural visa, entre outros objectivos, garantir o apoio do escoamento de produtos do campo para os grandes centros de consumo, nas cidades, minimizando as dificuldades de transportação.