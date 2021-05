Três meses e 15 dias “à deriva, lutando pela vida”. Pescadores angolanos resgatados em São Tomé

Dois dos pescadores angolanos desaparecidos desde 23 de janeiro no rio Zaire, em Angola, foram resgatados no mar de São Tomé por pescadores do arquipélago, indicou este sábado a Capitania dos Portos. Os dois sobreviventes estão internados no Hospital Dr. Ayres de Menezes, na capital são-tomense

“Dois pescadores saíram para atividades de pesca desde Janeiro, por infelicidade o motor caiu na água, não conseguiram voltar, ficaram todo esse tempo no mar e só agora foram encontrados pelos pescadores são-tomenses”, disse aos jornalistas Maikel Madre de Deus, Segundo-Tenente da Capitania dos Portos.

Foram três meses e 15 dias “à deriva, lutando pela vida”, explicou o militar.

Eram quatro os pescadores angolanos que saíram para a pesca em Angola, mas apenas dois sobreviveram, tendo vindo parar a São Tomé. Os corpos dos dois passageiros foram lançados à água pelos companheiros.

Os dois sobreviventes estão internados no hospital de São Tomé e não foi autorizada a recolha dos seus testemunhos.

“Partiram quatro para a atividade de pesca, mas infelizmente dois morreram e apenas dois foram encontrados “, explicou o responsável, salientando que o estado de saúde dos dois sobreviventes não inspira cuidados.