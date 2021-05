Variante indiana de Covid preocupa autoridades sanitárias francesas

Detectada pelo menos em 17 países a variante indiana de Covid-19 preocupa as autoridades sanitárias em França, onde três casos, foram identificados, de pessoas recentemente regressadas da Índia. Na origem da degradação da situação sanitária na Índia, a referida variante foi detectada no sudoeste e no sul da França.

Três casos de variante indiana da Covid-19 foram detectados nas regiões de Nova-Aquitânia, Lot- et-Garonne e na cidade de Bordeaux.

Segundo a Agência Regional de Saúde, os três pacientes estão bem, sem sintomas graves da doença e sob quarentena nos seus domícilos.

De acordo com Benoît Elleboode, director da referida agência, os casos são de pessoas que se deslocaram recentemente à Índia.

Os três pacientes que tinham viajado para a Índia, um deles por motivos profissionaisforam detectados com a variante indiana de Covid-19.

A também chamada variante B.1.617, detectada pela primeira vez na Índia e suspeita de ser mais contagiosa que as anteriores cepas do coronavírus, é tida como sendo parcialmente responsável pelo novo surto devastador que afecta o país do sudeste asiático.

Segundo a Organização Mundial de Saúde a citada variante do coronavírus foi detectada em 17 países, dos quais vários na Europa.

Os epidemiologistas receiam que a variante indiana, reduza a eficácia das vacinas anti-Covid, à semelhança do que acontece com as congéneres sul-africana e brasileira.