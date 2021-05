Covid-19 empurra para o desemprego 15% dos são tomenses

O Primeiro-ministro de São Tomé, Jorge Bom Jesus, afirmou que o Covid-19 empurrou para o desemprego 15% da população activa, salientando ainda que a recuperação económica do país vai exigir mais recursos.

O chefe do executivo são-tomense afirmou que a pandemia de Vovid-19 empurrou para o desemprego 15% da população activa. As mulheres que trabalham no sector informal são até agora as mais afectadas pela perda de emprego

“Possivelmente cerca de 15% dos 28% da população activa, afectados pela Covid-19, não vão recuperar o emprego”, explicou.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de São Tomé, a pobreza deverá aumentar pela primeira vez nos últimos 10 anos.

O primeiro-ministro reconheceu que a resposta à Covid- 19 vai exigir mais recursos.

“A recuperação a médio prazo vai exigir ainda mais recursos”, garantiu.

Para mitigar os efeitos da Covid-19, o executivo concebeu um programa de emergência social que vai beneficiar 16 mil famílias.

São Tomé e Príncipe regista actualmente cerca de 2.300 casos de Covid-19.