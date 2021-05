Banco Mundial fornece 250 milhões de dólares para vencer a pobreza

O Banco Mundial aprovou um Financiamento de Projectos de Investimento (IPF, na sigla inglesa) de 250 milhões de dólares norte-americanos, para apoiar os esforços de Angola do empoderamento de meninas e combater a pobreza na aprendizagem, agendas gémeas no centro de dinamização do capital humano do país.

De acordo com dados disponíveis, Angola tem uma pontuação de 0,36, no Índice de Desenvolvimento Humano, dramaticamente inferior ao que o PIB (Produto Interno Bruto) prevê e abaixo da média da África Subsaariana. O Plano de Desenvolvimento Nacional revisto pelo Governo (2018-2022) dá prioridade aos investimentos em capital humano, com ênfase no empoderamento de raparigas e mulheres.

O financiamento do Banco Mundial marca o primeiro investimento abrangente nesta área, expandindo tanto a oferta, quanto a procura de serviços de Saúde e Educação, utilizando uma abordagem espacial com enfoque em municípios, particularmente os mais vulneráveis.

O projecto surge num momento crucial para Angola, pois as restrições impostas pela Covid-19 correm o risco de acelerar as taxas de abandono escolar de raparigas adolescentes e contribuir para perdas de aprendizagem, para um número incalculável de estudantes.