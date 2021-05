Angola regista dois óbitos e 221 infecções em 24 horas

Duas vítimas mortais, 221 novas infecções e 270 recuperados da Covid-19 é o balanço das últimas 24 horas em Angola, anunciou, nesta sexta feira (30), em Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, na habitual actualização sobre a evolução da pandemia.

Franco Mufinda disse que os óbitos ocorreram nas províncias de Luanda e Huambo e as vítimas são cidadãos nacionais, de 52 e 61 anos.

No que diz respeito às infecções, 191 foram notificadas em Luanda, 11 na Huíla, 6 no Huambo, 4 em Cabinda, 3 em Benguela, igual número em Malanje, duas no Bié e uma no Namibe, com idades compreendidas entre dois meses e 89 anos, sendo 121 do sexo masculino e 100 do sexo feminino.

Na capital do país, os casos foram registados nos municípios de Belas, Cacuaco, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Talatona e Viana e nos distritos urbanos da Ingombota, Maianga, Samba, Sambizanga e Rangel. Relativamente às recuperações, o secretário de Estado para a Saúde Pública referiu que 242 foram em Luanda, 9 em Benguela, 6 no Moxico, 4 no Cunene, 3 no Bengo, duas no Huambo, igual número na Huíla, uma em Malanje e também no Zaire.

Com estes dados, o país soma 26.652 casos confirmados, dos quais 596 óbitos, 23.876 recuperados e 2.180 activos. Dos activos, 11 estão em estado crítico, 17 graves, 92 moderados, 69 leves e 1.991 assintomáticos.

Franco Mufinda informou que nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 189 doentes. Em quarentena institucional estão 123 cidadãos e 1.524 sob investigação epidemiológica.